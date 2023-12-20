Об этом сообщил официальный представитель ведомства.

Официальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер на брифинге, транслируемом на YouTube канале ведомства, признал, что у американского правительства нет «волшебного горшочка», откуда можно черпать деньги на военную помощь Украине.

По этой причине необходимо решение Конгресса об ассигновании дополнительных средств на иностранную помощь. Соответствующий законопроект был представлен Белым домом, но американские конгрессмены из Республиканской партии не желают его подписывать в таком виде.

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После того, как американский президент Джо Байден согласился пойти на уступки перед республиканцами по миграционной политике страны, шансы на одобрение помощи Украине возросли. Однако произошло это слишком поздно, хоть переговоры между двумя партиями имеют определённый успех, говорить о скором достижении согласия не приходится.

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Ранее в Белом доме заявили, что в этом месяце Украина получит новый пакет военной помощи от Соединённых Штатов Америки, который станет последним.