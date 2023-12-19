Как и предполагали украинские издания, прослушивающие устройства нашли не только в кабинете главкома ВСУ.

Вчера была новость о том, что в кабинете Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного нашли прослушивающие устройства, которые, как оказалось, были нерабочими, а определить их установщика невозможно. Позже украинские издания начали писать, что такая находка была найдена не только в кабинете главнокомандующего украинской армией, но и у его соратников.

Залужный прокомментировал эту информацию, подтвердив, что в одной из помещений, которое он использует для рабочих целей, была найдена аппаратура для прослушивания. По словам украинского генерала, у него есть несколько рабочих мест и именно то, где нашли прослушку, должно было использоваться в тот день, но "жучки" выявили перед этим. На вопрос, считает ли он это давлением, прозвучал следующий ответ: «Расцениваю как войну»

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Более того, прослушивающие устройства были найдены в кабинетах у соратников Валерия Залужного, в том числе его помощника Константина Бушуева.

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Сам Залужный не исключает, что его прослушивание может быть использовано как один из способов воздействия в условиях активных боевых действий. Российский военный эксперт Алексей Леонков и вовсе считает подобное явление нормальным, ведь правительственным элитам свойственно прослушивать друг друга.