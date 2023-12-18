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Nacvark
В кабинете Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушку
В СБУ отметили, что этот кабинет генерал пока что не использовал в рабочих целях.

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Вчера издание «Украинская правда», ссылаясь на свои источники в военных кругах, сообщило о факте обнаружения прослушивающих устройств в кабинете Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

Причём изготовлена аппаратура была из элементов неустановленного образца, а идентификация того, кто установил её в помещении, невозможна. Прослушку обнаружили во время подготовки кабинета к использованию в рабочих целей для украинского генерала.

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В Службе безопасности Украины подтвердили информацию и объявили о возбуждении уголовного дела по факту ч. 2 статьи 359 Уголовного кодекса страны, то есть незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Ведомство также подчеркнуло, что прослушивающая аппаратура была установлена не в кабинете главнокомандующего украинской армией, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться Залужным для работы.

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Украинская спец. служба утверждает, что обнаруженное устройство было нерабочим, а каких-либо средств накопления информации не обнаружено. Эксперты получат изъятые средства прослушки для детального их изучения в рамках досудебного расследования.

#украина #залужный
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