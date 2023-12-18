Связано это с присоединением страны к североатлантическому альянсу.

Не так давно Финляндия вступила в НАТО, тем самым создав ещё одну общую границу России с североатлантическим альянсом протяжённостью 1271,8 километров. Помимо этого страна закрыла ряд контрольно-пропускные пунктов с Россией из-за высокой незаконной миграции, а также начнёт размещать оборонительное вооружение стандартов НАТО на случай военной угрозы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что России нет никаких интересов воевать с НАТО: ни геополитических, ни экономических, ни военных. Он добавил, что территориальных претензий стороны к друг другу не испытывают.

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Однако, несмотря на это, он выразил сожаление, что Финляндия присоединилась к североатлантическому альянсу, хотя между российскими и финскими властями якобы были добрые, самые сердечные отношения, а все споры были решены ещё в середине XX века. Теперь же на границе с финнами российская армия разместит свои военные подразделения.

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Таким образом Путин анонсировал возрождение Ленинградского военного округа, упразднённого в 2010 году после реформирования системы военных округ.