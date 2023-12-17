После событий 24 февраля 2022 года Чёрное море считается одной из самых заминированных акваторий мира

Издание TRT Haber, ссылаясь на Министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщает, что вскоре три черноморских страны-участника НАТО (Болгария, Румыния и Турция) подпишут соглашение о совместном разминировании Чёрного моря. Предполагается, что это произойдёт 11 января в Стамбуле в формате церемонии с участием трёх министров обороны из вышеуказанных стран.

После событий 24 февраля 2022 года Чёрное море стало одним из самых заминированных в мире, число установленных в акватории мин варьируется числом в 30 - 40 тысяч. Похожая ситуация имеется в Балтийском море, однако там действует совместная инициатива BALTOPS (Baltic Operations) под руководством Соединённых Штатов Америки.

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Возвращаясь к теме Чёрного моря, турецкий министр отметил, что Анкара тщательно, ответственно и беспристрастно выполняет Конвенцию Монтрё, согласно которой регулируется судоходством через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие акваторию с Средиземным морем.

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Трёхстороннее соглашение представляет из себя группу противодействия минной угрозы в Чёрном море. Речь будет идти о поиске и обезвреживания мин, прилегающих к судоходным маршрутам.