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Издание TRT Haber, ссылаясь на Министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщает, что вскоре три черноморских страны-участника НАТО (Болгария, Румыния и Турция) подпишут соглашение о совместном разминировании Чёрного моря. Предполагается, что это произойдёт 11 января в Стамбуле в формате церемонии с участием трёх министров обороны из вышеуказанных стран.
После событий 24 февраля 2022 года Чёрное море стало одним из самых заминированных в мире, число установленных в акватории мин варьируется числом в 30 - 40 тысяч. Похожая ситуация имеется в Балтийском море, однако там действует совместная инициатива BALTOPS (Baltic Operations) под руководством Соединённых Штатов Америки.
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Возвращаясь к теме Чёрного моря, турецкий министр отметил, что Анкара тщательно, ответственно и беспристрастно выполняет Конвенцию Монтрё, согласно которой регулируется судоходством через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие акваторию с Средиземным морем.
Трёхстороннее соглашение представляет из себя группу противодействия минной угрозы в Чёрном море. Речь будет идти о поиске и обезвреживания мин, прилегающих к судоходным маршрутам.