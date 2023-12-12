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Nacvark
В Минобороны рассказали о планах ВСУ отравить патогенами питьевую воду
Конкретные доказательства приведены не были.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вооружённые силы Украины имеют планы преднамеренно заразить патогенными биологическими агентами источники питьевой воды, запасы продовольствия и кормов для животных. Никаких конкретных доказательств, подтверждающих это, российский офицер не продемонстрировал.

Помимо этого российский генерал рассказал о том, как ноябре этого года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору («Россельхознадзор») установила, что возникшая в посёлке Черниговка Запорожской области вспышка африканской чумы свиней (АЧС) организована человеком. Как итог, убою было подвергнуто более 7 тысяч свиней, заражённых искусственным возбудителем АЧС.

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По утверждению Кириллова, подобные «акции» устраиваются украинской властью для стимулирования социальной напряжённости, роста недовольства российским режимом на подконтрольных территориях, а также для создания угрозы продовольственной безопасности.

#россия #украина #всу
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