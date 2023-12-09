Около 90% выделенных на поддержку украинцев средств потрачены внутри США.

В конце ноября была новость от The Washington Post, что около 90% выделенных для украинцев американских денег были потрачены внутри Соединённых Штатов Америки. Связано это с тем, что американцы производили оружие на своих заводах, раскачивая собственный военно-промышленный комплекс.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, комментируя важность продолжения военной помощи Украине, подтвердил информацию от The Washington Post, предложив обратить на капиталовложения, потраченные для обороны Украины. Из них становится понятно, что действительно 90% средств потрачено внутри штатов.

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По словам американского чиновника, вся эта ситуация с оказанием помощи украинцам выгодна для американского государства, ведь позволят финансировать национальных производителей, приводит к созданию новых рабочих мест и, соответственно, росту экономики.

«Так что это выгодно и нам, и им. Нам надо это продолжать», - заключил Блинкен.

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На текущий момент в Конгрессе пытаются согласовать дальнейшую поддержку Украины. Нюанс в том, что уже вскоре американский парламент уходит на рождественские каникулы, а прогресса в этом вопросе всё ещё нет.