Страна тратит выделяемые украинцам деньги на производство оружия внутри своей страны.

Издание The Washington Post опубликовало статью, в которой рассказало об интересно факте. Финансовые средства, выделяемые Соединёнными Штатами Америки на оказание помощи Украине, по большей степени оседают внутри страны и распределяются среди американских предприятий и, соответственно, американцев.

Около 90% выделенных денег тратятся на производство для украинской армии нового оружия или замену уже отправленного из американских запасов. Как итог, средства уходят на раскачивание американского военно-промышленного комплекса, выплату зарплат американцам от компаний и некоторая их часть обратно возвращается в бюджет в качестве налоговых поступлений со всех операций.

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The Washington Post отмечают, что все эти процессы происходят на 117 производственных линиях в 31 штате и 71 городе Соединённых Штатов Америки.

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Примечательным является то, что 31 конгрессмен (будь это член Палаты представителей и Сената), представляющий штаты или города, получающие федеральные деньги с отправленных средств на производство оружие Украине, голосовали против продолжения военной помощи украинской армии.

Если масштабироваться от этого вопроса, то становится понятно, что помощь Украине по большей степени не уходит за пределы штатов. Выделенные американскими власти деньги на дальнейшую поддержку иностранного государства создают рабочие места для американцев и возможности для поставщиков, например еды или сырья, удовлетворять потребности заводов по производству оружия.