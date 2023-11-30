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Издание The Washington Post опубликовало статью, в которой рассказало об интересно факте. Финансовые средства, выделяемые Соединёнными Штатами Америки на оказание помощи Украине, по большей степени оседают внутри страны и распределяются среди американских предприятий и, соответственно, американцев.
Около 90% выделенных денег тратятся на производство для украинской армии нового оружия или замену уже отправленного из американских запасов. Как итог, средства уходят на раскачивание американского военно-промышленного комплекса, выплату зарплат американцам от компаний и некоторая их часть обратно возвращается в бюджет в качестве налоговых поступлений со всех операций.
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The Washington Post отмечают, что все эти процессы происходят на 117 производственных линиях в 31 штате и 71 городе Соединённых Штатов Америки.
Примечательным является то, что 31 конгрессмен (будь это член Палаты представителей и Сената), представляющий штаты или города, получающие федеральные деньги с отправленных средств на производство оружие Украине, голосовали против продолжения военной помощи украинской армии.