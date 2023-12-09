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Издание Financial Times пишет, что в Европейском союзе подготовили законопроект, позволяющий странам-участникам самостоятельно блокировать поставки российского газа. Инициатива коснётся европейских энергетических компаний, имеющих действующие контракты с российскими поставщиками.
Дело в том, что некоторые компании из Европы имеют подписанные контракты с газовыми операторами из России и Белоруссии, экспортирующими российский газ. Предложение от Европейского союза даст право странам-участникам самостоятельно решать, продолжать ли сотрудничество с компаниями или разорвать его, частично или полностью ограничив доступ к инфраструктуре для «защиты жизненно важных интересов безопасности»
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При таких обстоятельствах европейские компании, разорвавшие контракты с поставщиками из России, не будут обязаны выплачивать значительные компенсации.
В Европе уже были случаи, когда государство, заявлявшее об отказе от российского газа, по факту все равно импортировало его в небольшом количестве. Примеру тому - Чехия, когда министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела сообщил о имеющихся 1,2% российского газа на чешском рынке.