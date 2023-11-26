Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Отказавшаяся от российского газа Чехия узнала, что чешские компании по-прежнему поставляют его
Однако доля российского газа на чешском рынке всего 1,2%

реклама

В апреле стало известно, что Чехия, которая вела с 24 февраля 2022 года целенаправленную политику на снижение зависимости от российского газа, полностью отказалась от поставок сырья из России. Однако всплыли некоторые нюансы, о которых рассказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

По словам чешского министра, хоть Чехия и не нуждается в российском газе, оказывается некоторые чешские компании с октября по-прежнему поставляли его стране. Об этом стало известно после анализа месячного отчёта управления по регулированию энергетики.

реклама

Сикела отмечает, что при этом Чехия полностью обеспечена запасами газа на зиму и импорт российского газа составляет всего 1,2% от общего числа на рынке. При этом чиновник напомнил, что Европейский союз не запрещал закупать российский газ, так как некоторые страны до сих пор полагаются на него, вопреки своим стараниям избавиться от сырьевой зависимости.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В то же время Йозеф Сикела подчеркнул, что Чехии удалось полностью справиться с зависимостью от российского газа, несмотря на имеющиеся мизерные его поставки.

#газ #газ 22
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
19
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
46
Forbes: у Украины есть сотни западных танков и боевых машин, но нет снарядов, сапёров и командиров
5
В Крыму намерены реализовать дорожный мегапроект
11
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
7
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Минобороны рассекретило "умные" бомбы c УМПК и реактивным двигателем, способные пролететь 100 км
6
В Японии придумали, как увеличить ёмкость аккумуляторов в 10 раз и обещают технологический прорыв
9
Легкий китайский танк Type 15 с 105мм пушкой весит 35 тонн, что чуть больше веса Бредли
3
Цены на уран достигли $81, так как его на всех не хватает
8
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
PS5 превосходит Xbox Series X\S по крайней мере в соотношении 7 к 1 на многих рынках
4
Самый большой в мире айсберг сдвинулся с места впервые за несколько десятилетий
+
Иран провёл успешные испытания своего второго прототипа самолёта Yasin
+
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Pro 4G
+
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
2
Пользователи Android пожаловались, что Google убрала популярную функцию уведомлений в Android 14
1
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
В Китае усугубляется литиевый кризис, что повлияет на мировой рынок лития
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 6
2
Обзор игровой мыши Acer OMW121
8
Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
13
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Ноябрь)
8
CF-105 Arrow – истребитель, созданный для борьбы с советскими стратегическими бомбардировщиками
+
Эксперты рассказали о применении МиГ-35 в спецоперации на Украине
+
Киев требует от Запада модернизированные F-16 с новым АФАР-радаром
11
Почему Михаил Мишустин может стать следующим Президентом России - личное мнение
50
Милей заявил, что Аргентина больше не будет заключать "секретные" сделки с Россией, Бразилией и КНР
25
Боевая машина Wiesel – классическая танкетка в современном исполнении
4

Сейчас обсуждают

alex surkov
12:09
Вполне логическое заявления от представителя тоталитарно терористического режима,представителей которого не пускает не одна цивилизованная страна,они в своей чорной злобе щас будут как в 37 году выиск...
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
Aslan Heroes
12:08
Ну как бы логично что L3 кеш в проце работает "чутка" быстрее любого ssd , хоть PCI-e 10 x 16.Как бы прямой доступ.
RAM-диск, запущеный на AMD Ryzen 3D V-Cache, превзошел по скорости SSD PCIe 5.0
22870
12:00
Страна не имеющая тяжелой промышленности отказалась от газа, не важно от чьего. Расскажи свои сказки Rainmetal. Пусть они запитываются от Гретты в говно одетой.
Отказавшаяся от российского газа Чехия узнала, что чешские компании по-прежнему поставляют его
22870
11:58
КЭП проснулся. В любой системе RAM диск быстрее любого физического накопителя. Иначе бы такого понятия не существовало. Даже если какая-то фигня превзойдет RAM по скорости записи, то однозначно солье...
RAM-диск, запущеный на AMD Ryzen 3D V-Cache, превзошел по скорости SSD PCIe 5.0
Юля Ерунова-Ульшина
11:55
Вообще-то, мне казалось, что у нас тип, свободная страна и любой человек вправе куда-то поехать, вернуться или не вернуться. Если не нарушил закон, какие вопросы? У нас чиновники и депутаты по всему м...
Председатель Госдумы выступил с резким комментарием относительно «релокантов»
Maks_K
11:46
Припев супер новость!!!! Тут недавно ИИ утверждал что Австралии не существует !!! И что начнем карты перерисовывать?
ИИ Google поставил под сомнение подлинность фотографий высадки астронавтов США на Луну
Игорь Антонов
11:46
А чё в кроссовках
В Генштабе Украины рассказали о проведении российской армией ряда наступательных операций
coth
11:45
А что произошло такого в 2019, что она магически испарилась? Пару миллиарду квадратных метров площадей разом возвели или цены в 10 раз упали?
Демографическая яма в России и как с ней бороться
wild cat
11:41
Если дроны сумели добраться до подмосковных областей, то это уже грубый просчет ПВО РФ. Ну а бред, что ударный дрон, то есть со взрывчаткой, не нанес ущерба многоквартирному дому, врезавшись в него . ...
В ночь с 25 на 26 ноября ВСУ предприняли попытку массированной атаки российских городов
devchidable
11:41
Терзают смутные сомнения
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем