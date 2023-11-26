Однако доля российского газа на чешском рынке всего 1,2%

В апреле стало известно, что Чехия, которая вела с 24 февраля 2022 года целенаправленную политику на снижение зависимости от российского газа, полностью отказалась от поставок сырья из России. Однако всплыли некоторые нюансы, о которых рассказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

По словам чешского министра, хоть Чехия и не нуждается в российском газе, оказывается некоторые чешские компании с октября по-прежнему поставляли его стране. Об этом стало известно после анализа месячного отчёта управления по регулированию энергетики.

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Сикела отмечает, что при этом Чехия полностью обеспечена запасами газа на зиму и импорт российского газа составляет всего 1,2% от общего числа на рынке. При этом чиновник напомнил, что Европейский союз не запрещал закупать российский газ, так как некоторые страны до сих пор полагаются на него, вопреки своим стараниям избавиться от сырьевой зависимости.

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В то же время Йозеф Сикела подчеркнул, что Чехии удалось полностью справиться с зависимостью от российского газа, несмотря на имеющиеся мизерные его поставки.