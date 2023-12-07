Это позволит производить оружие ближе к месту, куда она все равно отправляется с Запада.

В распространённом пресс-службой Пентагона заявлении говорится, что представители Соединённых Штатов и Украины достигли соглашений о совместном производстве определенных видов вооружений.

По информации ведомства, в Вашингтоне стартовала конференция, посвящённая украинскому военно-промышленному комплексу. На этом мероприятии американские и украинские должностные лица подписали заявление о намерениях относительно совместного производства ключевых видов вооружений и приоритетного обмена технической информацией между странами с целью оперативного удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины.

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Из заявления Пентагона следует, что Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин подчеркнул важность сотрудничества с иностранными партнёрами: это позволит Украине изготавливать компоненты ближе к местам их использования, а также быстрее возвращать отремонтированное военное оборудование на передовую. Он отметил необходимость укрепления военно-промышленной базы Украины для поддержки военных операций и укрепления национальной безопасности в долгосрочной перспективе.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью изданию Reuters, что большая самодостаточность Украины в производстве оружия сократит долгосрочные потребности в поставках вооружений из штатов, других западных стран. Он также указал на то, что по мере увеличения производства боеприпасов в Украине, Пентагон в конечном итоге сможет уменьшить объёмы необходимых поставок.

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Салливан добавил, что США стремятся обеспечить украинские предприятия доступом к западным лицензиям и технологиям для производства вооружений. Он не конкретизировал, о каких именно системах идёт речь. По данным агентства со ссылкой на представителя Белого дома, в первую очередь речь идёт о системах противовоздушной обороны, ремонте и обслуживании военной техники, а также производстве боеприпасов.