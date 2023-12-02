Он планировал провести ряд встреч в Польше и Соединённых Штатах Америки.

Бывший украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что при попытке выехать из Украины для проведения ряда встреч с западными партнёрами, ему отказали в выезде сотрудники пограничной службы. После небольшого диалога с пограничниками они объяснили, что «команда была дана сверху»

Порошенко объясняет, что получил разрешение на выезд от спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука. В его планы входило посетить Польшу и Соединённые Штаты Америки, где была договорённость о проведении ряда встреч с западными чиновниками. С польской стороны украинский политик хотел обсудить снятие блокады для перевозчиков на польско-украинской границе, а с американской - военную помощь для страны.

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Экс-президент Украины отметил, что он не считает отказ его выпускать за границу инициативой пограничной службы. Он утверждает, что «каждый сам может догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента»

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Произошедшую ситуацию Пётр Порошенко назвал не мелким вредительством, а целой антиукраинской диверсией, в ходе которой были отменены встречи с иностранными партнёрами.