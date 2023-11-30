Истребители F-16 также не смогут фундаментально изменить расклад на поле боя.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюссел заявил, что миру следует готовится к длительным боевым действиям и нет ни одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию на поле боя, хотя условные американские истребители F-16 могли бы усилить украинские силы.

По словам главы североатлантического альянса, F-16 не «серебряные пули» и они никак не поменяют расклад в зоне боевых действий. Для этого необходимы реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, системы противовоздушной обороны и другие комплексы, которые в совокупности смогут подвинуть россиян на их позициях.

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Что насчёт истребителей, то пока что Столтенберг не может назвать конкретную дату их поставок Украине. Он выразил надежду, что это произойдёт как можно быстрее, но прежде всего необходимо провести подготовку украинских пилотов, чем сейчас и занимаются страны-участники НАТО.

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Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с Йенсом Столтенбергом сообщил, что Украина уже де-факто является армией НАТО, в том числе с точки зрения подходов и принципов военного управления.