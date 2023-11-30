Речь идёт о техническом совершенствовании украинской армии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом во время заседания формата Совета «НАТО - Украина» заявил, что Вооружённые силы страны в значительной степени де-факто становятся армией североатлантического альянса.

Украинский министр уточнил, что речь о техническом совершенствовании украинской армии, которая всё больше начинает соответствовать требованиям НАТО, в том числе с точки зрения подходов и принципов военного управления.

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На прошедшем заседании украинские обсудили то, какие дальнейшие шаги и реформы им необходимо выполнить, чтобы приблизиться к своей цели по вступлению в НАТО.

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Ранее Йенс Столтенберг объявил, что лидеры НАТО приняли решение пригласить Украину в военный блок, но сделают это позже, когда будут выполнены все условия и союзники дадут своё соглашение. Он также указал на невозможность принятия страны в североатлантический альянс во время боевых действия и в очередной раз подчеркнув, что «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо»