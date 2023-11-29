Военное командование его не предоставило.

Недавно Народный депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала отправить Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного в отставку, так как он до сих пор не предоставил план ведения боевых действий на следующий год, при этом продолжает просить о 20 тысячах новобранцах ежемесячно. Это вызвало недовольство у военных, хотя оказалось, что в словах депутата есть доля правды.

Глава правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук сообщил, что у украинской армии нет плана на 2024 год. Он отметил, что планирование действий осуществляет не руководство страны, а военное командование.

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План должен раскрывать следующие вопросы: «как будут воевать, сколько нужно иметь людей, сколько надо отпустить, потому что они уже давно воюют, сколько нужно денег»

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Однако на текущий момент ничего подобного нет. Арахамия добавил, что составлять план должен не лично Залужный, а военная институция, состоящая из военного командования, иными словами - Генеральный штаб.