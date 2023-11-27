Украинский депутат Марьяна Безуглая считает, что при текущих обстоятельствах главком ВСУ должен уйти в отставку.

Народный депутат Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, являющаяся заместителем председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заявила, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный не может предоставить конкретный план действий на 2024 год: «ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный»

При этом, по словам украинского депутата, Залужный озвучил требование по усилению мобилизации. Он хочет, чтобы ежемесячно украинская армия получала не менее 20 тысяч новобранцев, которые будут формировать новые бригады. Она задалась вопросом, зачем создавать новые бригады и почему нельзя доукомплектовать уже действующие.

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Безуглая возмущена тем, что главнокомандующий украинской армией что-то требует, не предлагая изменения внутри системы Вооружённых сил Украины. Депутат считает, что генерал должен уйти в отставку.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, состоящей преимущественно из бойцов «Азов», Максим Жорин опубликовал в своём Telegram-канале пост, где пишет, что не понимает, какое право имеют «отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску», позорить страну, ходя в военной или милитари форме, а после обсуждать обстановку на поле боя, принимаемые военные решения и продуцировать нелепые инициативы.

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Стоит отметить, что возможный конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным отрицается рядом украинских официальных лиц. Бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр назвала это обычными рабочими моментами.