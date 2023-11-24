Пока американцы не в состоянии помогать украинцам, европейцы ситуацию особо не спасают.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg допустил, что Запад может принудить Украину к переговорам с Россией. Связано это с тем, что украинская армия в текущих условиях серьёзно истощается, западные страны не в состоянии ей помочь, поэтому может не остаться другого выхода, кроме как просить россиян о мире.

Литовский министр подчеркнул, что конкретно Украина и украинские власти, которыми их знает мир, просить о таком не будут. Решение может быть принято попросту без них из-за отсутствия альтернатив.

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Ландсбергис разочарован тем, что помощь от Соединённых Штатов Америки невозможна из-за её блокирования республиканцами, а Европейский союз не состоянии обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов, чтобы та смогла продолжать борьбу.

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Ландсбергис видит комичным ситуацию, когда Северная Корея помогла России артиллерийскими снарядами больше, чем Европейский союз Украине. Ранее глава министерства иностранных дел назвал позорным предложением пойти на прекращение огня с Россией, сравнив это с тем, как накормить медведь и попросить его вернуться позже.