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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg допустил, что Запад может принудить Украину к переговорам с Россией. Связано это с тем, что украинская армия в текущих условиях серьёзно истощается, западные страны не в состоянии ей помочь, поэтому может не остаться другого выхода, кроме как просить россиян о мире.
Литовский министр подчеркнул, что конкретно Украина и украинские власти, которыми их знает мир, просить о таком не будут. Решение может быть принято попросту без них из-за отсутствия альтернатив.
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Ландсбергис разочарован тем, что помощь от Соединённых Штатов Америки невозможна из-за её блокирования республиканцами, а Европейский союз не состоянии обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов, чтобы та смогла продолжать борьбу.
Ландсбергис видит комичным ситуацию, когда Северная Корея помогла России артиллерийскими снарядами больше, чем Европейский союз Украине. Ранее глава министерства иностранных дел назвал позорным предложением пойти на прекращение огня с Россией, сравнив это с тем, как накормить медведь и попросить его вернуться позже.