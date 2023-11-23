Однако на это украинские власти не согласны.

Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии неоднократно говорил, что всего за 24 часа своего пребывания в должности. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что сможет за 24 минуты объяснить, почему Трамп не может руководить российско-украинским конфликтом. Несмотря на это, американский политик отказался от встречи с Зеленским, опираясь на то, что сейчас он работает с Администрацией президента Байдена.

Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил, что по-прежнему готов обсуждать с Трампом его формулу мира, если его изберут президентом. Он бы хотел дать возможность кандидату в американские президенты рассказать, какие шаги предусмотрены его мирным сценарием.

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Более того, украинский президент подтвердил, что если Украина официально откажется от Крыма и Донбасса, отдав регионы России, то боевые действия можно завершить. Однако на такой шаг украинские власти не пойдут. По словам Зеленского, украинцы хоть и устали от боевых действий, но также не склонны к подобному сценарию.