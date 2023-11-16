Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Зеленский: Поставленных M1 Abrams не так много, чтобы они повлияли на ход боевых действий
Украинский президент признал, что американские танки не перевернут ситуацию на поле боя.

реклама

В конце сентября стало известно, что Украина получила все обещанные американские танки M1 Abrams. Соединённые Штаты Америки смогли обеспечить более быструю их доставку, так как вместо запланированной модификации танков M1A2 украинцам с их согласия были отправлены устаревшие M1A1. Речь идёт о поставке 31 танка.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему американские танки не сыграют важнейшую роль на поле боя. Украинский президент сразу подчеркнул, что у украинской армии очень много разных танков и Abrams первый пример качественного танка, однако их слишком мало, чтобы повлиять на ход боевых действий.

реклама

Стоит отметить, что американские власти не обещали украинцам поставлять свои танки на регулярной основе. Никакие обещания по следующим поставкам не давались, а ситуация с практически израсходованным финансированием Украины делает отправку новой техники невозможной.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

По состоянию на текущий момент Министерство обороны России не отчитывалось о ликвидации американских танков M1 Abrams, применяемых Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что «это серьёзное оружие, но как и другая западная техника, оно будет гореть за милую душу»

#россия #украина #зеленский #m1 abrams
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Польский офицер считает, что ВСУ испытывают "синдром опущенных рук"
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
27
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
4
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
8
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Threads позволяет отключить автоматические публикации в Facebook* и Instagram
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
16
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
25
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
10
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
10
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

Egor
03:58
Ничего удивительного: когда сценаристы бастуют - сценарии пишут нейросети.
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
Андрей Петров
03:58
Как Амд хуже если, седьмая серия открыла монитор самсунг 8к , а 4090 захлибнулась, вот почему инвидео и ускорило выпуск видео карты пятой серии, а цена это не чего не доказывает, цена больше а толку н...
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
DIP48
03:55
Тот же космос Россия с нуля освоила, вложив огромное количество сил и средств. Потому что надо. И осилила именно Россия, все остальные республики бывшего СССР в космос не могут. Россия и без всех них ...
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
DIP48
03:50
Кац предлагает сдаться ? Осилит путь лишь идущий, а не ноющий
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
DIP48
03:46
Грандиозная битва с Пуском закончена). Осталось еще нескучные обои добавить и новый уникальный дистрибутив готов.)
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
LastAtlant
03:33
Увы что бы просто приблизится к достижениям уитая в этой отрасли нужны невероятные субсидии и бюджет. А так же построение с 0 заводов почти для всех процессов, материалов, заготовок итд.
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
nukemall
03:29
Местные серверы будут принадлежать местному юридическому лицу которое будет платить налоги, платить за электроэнергию, помещения итп, так что изрядная часть денег останется.
В правительстве всерьёз осуждают идею «приземления» зарубежных онлайн-игр в России
nukemall
03:25
Это "военная наука напетая Рабиновичем" то есть на десять раз перевранная журнашлюхами. Трёхкратное превосходство не в живой силе, а в силах вообще по науке требуется на участке прорыва обороны, то ес...
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
nukemall
03:16
Не надо нести херню выдуманную торгофцами финками ЛГБТ и прочими "телеграмными военкорами".
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
Alex-IT
03:02
И в условиях современных конфликтов трёхкратное превосходство уже не требуется. Достаточно полного превосходства в воздухе, чтобы дроны могли корректировать огонь авиации и артиллерии. После плотной р...
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем