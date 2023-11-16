Украинский президент признал, что американские танки не перевернут ситуацию на поле боя.

В конце сентября стало известно, что Украина получила все обещанные американские танки M1 Abrams. Соединённые Штаты Америки смогли обеспечить более быструю их доставку, так как вместо запланированной модификации танков M1A2 украинцам с их согласия были отправлены устаревшие M1A1. Речь идёт о поставке 31 танка.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему американские танки не сыграют важнейшую роль на поле боя. Украинский президент сразу подчеркнул, что у украинской армии очень много разных танков и Abrams первый пример качественного танка, однако их слишком мало, чтобы повлиять на ход боевых действий.

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Стоит отметить, что американские власти не обещали украинцам поставлять свои танки на регулярной основе. Никакие обещания по следующим поставкам не давались, а ситуация с практически израсходованным финансированием Украины делает отправку новой техники невозможной.

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По состоянию на текущий момент Министерство обороны России не отчитывалось о ликвидации американских танков M1 Abrams, применяемых Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что «это серьёзное оружие, но как и другая западная техника, оно будет гореть за милую душу»