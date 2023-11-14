Между Польшей и Украиной идёт «транспортное противостояние» - поляки не могут конкурировать с украинцами

Уже как неделю польские дальнобойщики продолжают протестовать на польско-украинской границе, тем самым блокируя пересечение границы для украинских грузовиков. Украинским перевозчиков приходится ждать днями возможность пересечь границу, в связи с чем уже образовались километровые пробки. Издание Politico связывает причину протестов с тем, что украинские дальнобойщики предоставляют услуги по более низкой цене, оставляя поляков без возможности заработка.

Издание Myśl Polska пишет, что сейчас между странами фактически идёт «транспортная война», в ходе которой польские перевозчики пытаются «защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы»

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Водители хотят добиться введение ограничений для коммерческих перевозок украинскими водителями, в частности урегулировать их количество. Протестующие также недовольны тем, что польские власти содействуют украинцам и готовы им «отдать последнюю рубашку», тем самым нанося вред национальным интересам своей страны.

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Ещё в конце октября, когда проблема не была так обострена, украинский посол в Польше Василий Зварыч просил Польшу не допустить блокаду границы, так как это может навредить имиджу страны и местным предпринимателям, ориентированным на реализацию проектов на украинских территориях.