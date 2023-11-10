Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи министров G7 в Токио обозначила ориентиры, которых следует придерживаться в разрешении палестино-израильского конфликта на территории сектора Газа.

Немецкий министр утверждает, что израильтяне не должны добиваться оккупации анклава и для этого необходимо оказать максимальную международную защиту. Вопрос какого-либо сокращения территорий в секторе Газа в пользу Израиля, как и принятие решений в обход палестинцев - исключён. Она отмечает, что евреи и палестинцы должны будут в будущем как-то уживаться в мире и безопасности.

Бербок также считает, что палестинское население на территории секторе Газа также не должно подвергаться принудительному выселению со своих земель. Как итог должно быть сформировано независимое палестинское государство, имеющее право на сосуществование с израильтянами в Ближневосточном регионе.

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При этом всё от Палестины не должна исходить террористическая угроза, которую испытал Израиль. В частности речь о вторжении ХАМАС на израильские территории 7 октября.