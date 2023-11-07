Западные страны хотели, чтобы все демократические институты продолжали работать.

Уже продолжительное время обсуждается вопрос проведения президентских выборов в Украине, которые должны были состояться весной 2024 года, если бы не было объявлено военное положение. Украинские официальные лица называли ряд причин, по которым их проведение является невозможным. Среди них: угроза нанесения ударов по избирательным участкам, невозможность обеспечить голосование во время воздушной тревоги, законодательный запрет на проведение выборов, а также лишение военных, находящихся в зоне боевых действий, возможности реализовать законное право проголосовать за кандидата.

Недавно скандально известный украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы дал команду Офису президента Украины подготовиться к проведению весенних выборов. Зеленский выпустил видеообращение, в котором заявил, что считает проведение выборов не ко времени и опроверг эту информацию.

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«Мы должны понять, что сейчас время битвы, от которой зависит судьба государства, а не время вбросов. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», - утверждает украинский президент.

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Стоит напомнить, что закон Украины «О правовом режиме военного положения» определяет, что проведение выборов на время объявления военного положения является невозможным.