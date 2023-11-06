Украинские власти хотели добиться поставок немецких дальнобойных ракет, но сейчас просят хотя бы о системах противовоздушной обороны к зиме

Летом украинские власти высказались о необходимости получения немецких дальнобойных ракет Taurus. В Германии изначально категорично отнеслись к этому вопросу, позже удалось добиться некоторых успехов в переговорах, но как итог - ракет украинцы не получили. Даже поставка американских дальнобойных ракет ATACMS не дала немцам толчок к поставкам своих ракет дальнего радиуса применения.

В интервью немецкому изданию Die Welt министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти готовы закрыть глаза на отказ поставить Taurus, но только если получат системы противовоздушной обороны. Он отметил, что сейчас идёт работа по укреплению защищённости электростанций, но русские продолжают учиться и ещё раз проверят выносливость украинской защиты своими ракетами.

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Украинский чиновник признаёт, что Германия придерживается очень высоких моральных стандартов, однако при этом упускает из виду, какой огромный поворот уже совершила. В то же время отказываться от поставок Taurus украинцы не собираются: всё ещё продолжается работа над темой передачи немецких дальнобойных ракет украинской армии.