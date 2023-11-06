Израильская армия применила ПРО Arrow.

Издание The Telegraph опубликовало статью, в которой сообщило, что Израилю впервые в истории удалось сбить баллистическую ракету противника за пределами земной атмосферы. Ракета была выпущена хуситами из Йемена и пролетела более 1 600 километров над Аравийским полуостровом на пути к израильскому портовому городу Эйлат.

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Израильская применила американо-израильский противоракетный комплекс «Хэц», он же «Arrow», который смог сбить ракету фактически в космосе. Это первое боевое столкновение в истории, которое происходило вне земной атмосферы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что системы Военно-воздушных сил смогли отследить траекторию ракеты и перехватить её в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте.

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Скорее всего, Военно-воздушные силы ЦАХАЛ использовали противоракетную систему Arrow-2», так как именно она оснащена гиперзвуковым перехватчиком, позволяющим уничтожать ракеты в космосе. Следующее поколение противоракетной системы Arrow-3 и вовсе обладает внеатмосферной гиперзвуковой противоракетой.