К счастью для здравого смысла, министр не входит в военный кабинет Израиля.

Министр наследия от партии «Еврейская сила» Амихай Элиягу призвал нанести ядерный удар по сектору Газа, назвав это одной из возможностей. Он считает, что думать о гражданском населении не стоит, ведь в Газе не могут находится невиновные.

Более того, израильский министр считает, что не стоит жертвовать жизнями солдат израильской армии ради спасения пленных: «У войны тоже есть цена»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал слова чиновника, назвав их оторванными от реальности и отстранил его от участия в заседаниях правительства. Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует в соответствии со стандартами международного права.

После услышанного в свой адрес недовольства израильский чиновник опубликовал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) пост, где написал, что любой здравомыслящий человек понимает метафоричность утверждения об атоме. Он уточнил, что хотел лишь заявить о необходимости решительного и непропорционального ответа ХАМАС.

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Стоит отметить, что Амихай Элиягу не входит в сформированный главой израильского правительства военный кабинет, поэтому не может никак влиять на принятие решений в военное время.