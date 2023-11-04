Главком ВСУ Валерий Залужный также не в курсе ситуации.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей командира Сил специальных операций генерала Виктора Хоренка, назначив на его место полковника Сергея Лупанчука. Примечательно, что накануне этого события газета Time писала о скором увольнении старшего генерала, отвечающего за контрнаступление.

Своё решение об увольнении украинский президент никак не объяснил. В опубликованном видеообращении он лишь представил нового командира, добавив, что уволенный генерал переведён обратно в Главное управления разведки Министерства обороны Украины. Хоренко узнал о своей ротации из средств массовой информации.

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Бывший командир Сил специальных операций Украины был вызван Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, который точно также узнал об увольнении своего подчинённого лишь после публикации президентского указа и без каких-либо подробностей.

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Виктор Хоренко хотел узнать причину своего увольнения, но Залужный не смог ему ответить, ведь сам не понимает, что произошло. Причём бывший командир не связывает отстранение с провалами операций или боевых заданий, так как Залужный сказал, что не имеет никаких замечаний.