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Американский посол в Украине Бриджит Бринк дала интервью телеканалу Fox News, традиционно поддерживающему Республиканскую партию и экс-президента Дональда Трампа. Она затронула волнующую сторонников республиканцев тему - военную помощь Украине и её использование украинскими властями.
По словам Бринк, американские представители в Украине работают на своих местах и сфокусированы на надзоре, поэтому ни одна часть военного оборудования, финансовой, гуманитарной и другой помощи не была потрачена иным образом, кроме предназначенной.
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Дипломат утверждает, что боевые действия повлияли на Украину и теперь к коррупции там относятся нетерпимо. Украинские власти предпринимают много шагов для преодоления коррупции, а также преследуют ряд чиновников и депутатов, обвиняемых в подобном преступлении.