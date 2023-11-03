Бриджит Бринк утверждает, что вся оказанная помощь Украине из американского бюджета использована по назначению, а Евросоюз помогает украинцам не меньше штатов.

Американский посол в Украине Бриджит Бринк дала интервью телеканалу Fox News, традиционно поддерживающему Республиканскую партию и экс-президента Дональда Трампа. Она затронула волнующую сторонников республиканцев тему - военную помощь Украине и её использование украинскими властями.

По словам Бринк, американские представители в Украине работают на своих местах и сфокусированы на надзоре, поэтому ни одна часть военного оборудования, финансовой, гуманитарной и другой помощи не была потрачена иным образом, кроме предназначенной.

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Дипломат утверждает, что боевые действия повлияли на Украину и теперь к коррупции там относятся нетерпимо. Украинские власти предпринимают много шагов для преодоления коррупции, а также преследуют ряд чиновников и депутатов, обвиняемых в подобном преступлении.

Помимо этого Бриджит Бринк упомянула и то, что Соединённые Штаты Америки, когда-то считавшиеся самым большим донором Украины, уже такими не являются. Европейский союз предоставил украинским властям помощи на 82 миллиардов долларов, а штаты 72 миллиардов долларов. Бывший американский президент Дональд Трамп неоднократно акцентировал внимание на том, что европейцы должны быть больше заинтересованы в оказании поддержки Украине, нежели американцы.