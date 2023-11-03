Она отмечает их быструю адаптацию к новой стране.

На фоне объявленной год назад частичной мобилизации россияне начали переезжать в Грузию, чтобы избежать призыва на военную службу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили видит опасность в таких российских «релокантах» для своей страны, о чём рассказала в телепрограмме «60 минут» (англ. 60 minutes)

По словам грузинского президента, русские быстро адаптировались к новой среде: они ведут и считают, что они очень даже дома. Она подчёркивает, что существует определённая тонкая грань, которую необходимо соблюдать, чтобы в будущем в Грузии не появилось инцидентов, благодаря которым российский президент Владимир Путин задействует свою излюбленную доктрину защиты русскоязычных граждан, попытавшись вторгнуться в страну.

реклама

Зурабишвили также утверждает, что в целях Путина вернуть как можно больше советских территорий в состав России и подобная почва уже прощупывается. Она обеспокоена возможным расширением конфликта вроде того, который происходит на украинских территориях, уже в Грузии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ноябре прошлого года грузинский президент сообщала, что после начала частичной мобилизации в Грузию переехало 700 тысяч россиян, 600 тысяч из которых уехали в другие страны. По итогам в грузинском государстве находится порядка 100 тысяч российских граждан.