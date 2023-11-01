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Nacvark
Лидер республиканцев в Сенате США выступает за скорейшее принятие финансирования для Украины
Он считает, что нужно принять объединённый пакет помощи, как предлагали в Белом доме.

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В середине октября стало известно, что Белый дом направит в Конгресс Соединённых Штатов Америки объединённый пакет финансирования, предполагающий выделение средств на финансирование Украины, Израиля, борьбу с Китаем и другие нужды американского государства. Республиканская партия не одобрила такой шаг, а с приходом к председательству Палатой представителей республиканца Майка Джонсона, прозвучало окончательное «нет»

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что необходимо как можно скорее принять новый пакет финансирования для Украины. Как один из вариантов - включить поддержку украинского государства в пакет для Израиля.

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Республиканец выступает за такой шаг вопреки мнению своих коллег, которые наоборот хотят сократить военную помощь Украине и медлят с принятием нового пакета помощи. По словам МакКоннела, враги Америки лишь ждут и наблюдают, когда американцы начнут колебаться. Если не противостоять потенциальной угрозе сейчас, то он видит в дальнейшей перспективе прямую угрозу странам-участникам НАТО.

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Конкретно сенатор обеспокоен вопросом Китая, России и Ирана. Он считает, что если россияне одержат победу в боевых действиях на украинских территориях, то у них откроется аппетит для дальнейшего распространения своего влияния на страны североатлантического альянса.

#украина #сша #сенат #макконелл
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