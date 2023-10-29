Он назвал конфликт битвой добра и зла

Бывший американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на конференции Республиканской еврейской коалиции заявил, что война на Ближнем Востоке - это не конфликт двух равных сторон, а битва добра и зла, борьба между цивилизацией и дикостью, между порядочностью и развращённостью.

По мнению Трампа, нельзя сравнивать группу, которая поклоняется смерти (Палестина), с группой, которая дорожит жизнью и своей нацией (Израиль).

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Возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии выразил соболезнования каждому израильтянину и американцу, который пострадал от «варварских действий» палестинских сил. Он также сообщил о поддержке израильтян в их планах ликвидировать ХАМАС, покончив со всеми их зверствами и совершив отмщение.

Более того, Дональд Трамп считает, что действующий американский президент Джо Байден проявил слабость, когда анонсировал выделение 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь в сектор Газа. Он считает, что таким образом лидер американского государства попросту отдал деньги ХАМАС.

Стоит напомнить, что ещё в 2020 году Трамп при своём президентском сроке демонстрировал мирный план сосуществованию Израиля с Палестиной, по которому палестинцы удвоили бы свою территорию, получили бы доступ к 50 миллиардам долларов инвестиций, а между анклавами провели бы мосты и дороги.

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Читайте также статью, в которой рассказывается о результатах израильской армии за прошедшие сутки после расширения масштабов военной операции, в ходе которой израильтяне смогли занять северные территории в секторе Газа.