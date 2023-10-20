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Издание The Times of Israel, ссылаясь Министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщает, что израильские власти отдадут приказ о начале наземной операции в контролируемом ХАМАС секторе Газа уже в скором времени.
Израильский министр во время встречи с военнослужащими 84-й пехотной бригады «Гивати», размещёнными в приграничном с зоной боевых действий районом, сказал им, что пока что они видят Газу издали, но вскоре увидят уже изнутри.
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Командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман считает, что наступление израильской армии будет долгим и напряжённым. Он утверждает, что эта война навязана им жестоким врагом, который причинил большой вред еврейскому народу, поэтому теперь боевые действия перенесутся на их территории.
Официальной задачей наземной операции ЦАХАЛ считается смещение палестинских чиновников из ХАМАС с военных и политических постов, дальнейшая ликвидация организации и всех её ячеек. После этого израильские власти приступят к восстановлению сектора Газа.