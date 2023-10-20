Израильские военные считают, что это будет долгая и напряжённая битва.

Издание The Times of Israel, ссылаясь Министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщает, что израильские власти отдадут приказ о начале наземной операции в контролируемом ХАМАС секторе Газа уже в скором времени.

Израильский министр во время встречи с военнослужащими 84-й пехотной бригады «Гивати», размещёнными в приграничном с зоной боевых действий районом, сказал им, что пока что они видят Газу издали, но вскоре увидят уже изнутри.

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Командующий Южным военным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман считает, что наступление израильской армии будет долгим и напряжённым. Он утверждает, что эта война навязана им жестоким врагом, который причинил большой вред еврейскому народу, поэтому теперь боевые действия перенесутся на их территории.

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Официальной задачей наземной операции ЦАХАЛ считается смещение палестинских чиновников из ХАМАС с военных и политических постов, дальнейшая ликвидация организации и всех её ячеек. После этого израильские власти приступят к восстановлению сектора Газа.