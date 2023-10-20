Цель израильских властей ликвидировать палестинскую организацию и восстановить Газу.

Бывший Министр обороны Израиля, Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), занимавший ряд важных постов в израильском правительстве, а также действующий руководитель политической партии «Хосен ле-Исраэль» Бенни Ганц дал прогноз по палестино-израильскому конфликту.

По его словам, война с ХАМАС займёт месяцы, а восстановлением после неё годы. При этом он добавил, что помимо того, что израильтяне хотят сместить действующий палестинский режим, они хотят гарантировать становление южной части своей страны стопроцентным раем.

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Война Израиля с ХАМАС может занять месяцы, цель — не только победить боевиков, но и гарантировать, что южная часть страны «будет на 100% раем», - считает израильский политик.

Пока миссия по восстановлению не будет завершена, израильские власти не смогут говорить об абсолютной победе, ограничиваясь лишь военной - над ХАМАС. При этом Бенни Ганц подчёркивает, что с того места, где сейчас они находятся, трудно увидеть рай, который когда-то там был.

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Израильский чиновник назвал виновниками разрушений в Газе - Яхья Синвара и Мохаммеда Дейфа, призвав палестинцев уезжать на юг, чтобы не превратить свои жизни в ад во имя их идеологий.