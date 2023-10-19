Американский президент перепутал, что родился на самом деле в штатах.

Вчера Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прибыл в Израиль, где провёл конференцию с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Изначально он планировал посетить столицу Иордании, но ситуация с атакой на госпиталь Аль-Ахли в секторе Газа внесла коррективы в его планы.

Американский президент сделал заявление о том, что на самом деле родился в Израиле, созданном для обеспечения безопасности евреев всего мира:

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«Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там», - утверждает американский президент.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже успела прокомментировать ситуацию, выразив сомнение, что Байден имел право избираться на свой пост. Согласно американскому законодательству, президентом Соединённых Штатов Америки может быть только рождённый там гражданин. Таким образом, если действующий американский президент действительно бы родился в Израиле, то он бы не смог возглавить страну.

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Если опираться на родословную Джо Байдена в открытых источниках, он не имел еврейских корней: его прадед по матери Эдвард Фрэнсис Блюитт был сенатором от штата Пенсильвания (США), прапрапрадед по отцу Уильям Байден родился в графстве Сассекс (Англия), откуда эмигрировал в Америку, а сам Байден родом из Пенсильвании (США). Таким образом американский президент имеет чисто англосаксонские и американские корни.