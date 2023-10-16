Если украинские земли будут подконтрольны России, то НАТО выйдет на прямые границы с россиянами.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в телеэфире CBS заявил, что американские власти поддерживают Украину, так как хотят избежать эскалации конфликта в большую войну, которая затронет уже всю Европу. И, как он добавил, Украина оказывает ключевую роль в противодействии этому.

По мнению американского президента, если Украину будет подконтрольна российским властям, то Россия выйдет на границу с североатлантическим альянсом. Байден задаёт вопрос: «Вам известны крупные конфликты в Европе, в которые мы не были втянуты?», имея в виду, что если европейцы столкнутся с россиянами, то американцы будут «вынужденно» принять в этом участие.

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Примечательно, что если анализировать контекст слов Джо Байдена о нежелательности общих границ европейской части НАТО с Россией, то вступление Украины в североатлантический альянс фактически предполагает тоже самое и не является выгодным исходом для Запада, а страну рассматривают лишь как буферную зону.

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Ранее американский президент Джо Байден охарактеризовал Соединённые Штаты Америки как самую могущественную страну, способную оказывать военную поддержку сразу двум государствам - Израилю и Украине.