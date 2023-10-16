Американский президент прокомментировал оказание военной помощи как Украине, так и Израилю.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в эфире телеканала CBS News, комментируя вопрос продолжения военной поддержки Украине и запуск такой помощи для Израиля, заявил, что американское государство обладает достаточной могущественности, чтобы помогать сразу двум странам, при этом обеспечивая свою собственность международную безопасность.

[прямая цитата] Ради Бога, мы - Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории - не в мировой, в истории всего мира. Мы можем позаботиться о том и другом и при этом сохранить нашу общую международную оборону, - утверждает американский президент

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Американский президент считает, что штаты обязаны оказывать одновременную поддержку двух стран, резюмируя это словами: «А если не мы, то кто?»

На текущий момент Белый дом готовит законопроект по предоставлению военной помощи Украине и Израилю на сумму более чем два миллиардов долларов.

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Ранее Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что штаты способны оказывать помощь как Украине, так и Израилю, ведь они являются самой влиятельной страной в мире.