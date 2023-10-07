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Nacvark
The New York Times: На Шольца усиливают давление по поставкам Taurus
Чиновник не хотел поставлять дальнобойные ракеты Украине в ближайшее время.

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Издание The New York Times пишет, что на немецкого канцлера Олафа Шольца усиливается давление по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Этому может поспособствовать решение американского правительства о передаче украинцам своих ракет ATACMS.

Глава комитета по вопросам обороны в составе Бундестага Агнесс Штрак-Циммерманн, до этого поддержавшая отправку Украине Taurus и нанесение ударов ими по российским территориям, высказала предположение, что вскоре Шольц может захотеть прекратить дискуссию по немецким ракетам, согласившись их передать украинцам.

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Немецкое правительство опасается брать на себя инициативу, поставляя Украине ракеты с такой дальностью. Аналогичное решение от американцев могло бы поспособствовать более скорым поставкам Taurus, но хотя Пентагон и готов к поставкам, Белый дом не спешит объявлять принятое по ракетам решение.

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Ранее издание Bild опубликовало статью, в которой обозначило, почему немецкое правительство не спешит утверждать поставку Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

#украина #германия #зеленский #taurus #шольц
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