Официально страна не получила отказ, но намёка на скорые поставки нет.

Неоднократно решение Соединённых Штатов Америки поставить определённый тип вооружения Украине, например танки M1 Abrams, приводил к получению украинцами желаемого результата - Leopard 2A. Ситуация с дальнобойными ракетами Taurus не исключение, ведь в случае анонсирования поставок американских ракет ATACMS, немцы могли бы ускорить процедуру поставки своих боеприпасов.

Издание Bild пишет, что пока что Украине не стоит рассчитывать на поставку ракет Taurus. По данным издания, немцы не отправляют официальный отказ украинскому правительству, но пока не могут принять решение по поставкам, оставляя этот вариант «теоретически открытым на будущее»

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При этом немцы продолжают делать вклад украинскую противовоздушную оборону, снабжая страну как новыми средствами, так и боеприпасами для уже имеющихся комплексов. Страна сделала существенный вклад в развитие щита над украинским небом и если брать в сравнение Европу, то немцы сделали для этого больше всех.

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Поставки немецких ракет Taurus дальностью до 560 километров позволили бы украинцам наносить удары по российским территориям, что вызывает опасения у немецкого правительства.