Уточняется. что боеприпасы уже отобраны, а установки для ракет почти подготовлены.

Помощник Министра обороны Соединённых Штатов Америки по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш заявил, что Пентагон готов к отправке дальнобойных ракет ATACMS в Украине уже сейчас. Ведомство ждёт официального разрешения американского президента Джо Байдена на поставку.

По словам американского чиновника, в Пентагоне уже давно готовились к такому развитию событий, поэтому ведомство готово оперативно провести поставку ракет украинской армии. Уже отобраны все боеприпасы, а установки для ракет почти подготовлены.

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Дуглас Буш сообщает, что американские ракеты можно будет запускать из тех же установок, которые украинцы используют для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Для переоборудования установок нужно лишь заменить некоторые кабели и программное обеспечение, что является небольшой заботой.

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Не уточняется, речь идёт про модификацию ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A, способную наносить удары по целям на дистанции до 300 километров, или про её кассетные варианты, которые имеют меньшую дальнобойность.