Речь о автоматах, винтовках и противотанковых ракетах.

Издание CNN сообщает, что Соединённые Штаты Америки планируют отправить в Украину перехваченное по пути в Йемен иранское оружие и боеприпасы, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от союзников.

Речь идёт о трёх тысяч автоматов, 578 тысяч патронов к ним, а также 23 противотанковых управляемых ракет. Отмечается, что остаётся непонятным способ передачи оружия в юридическом плане, ведь Организации объединённых наций требует от американского правительства уничтожение или складирование всего конфискованного вооружения иранского производства.

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По данным издания, о передаче вооружение объявит на текущей недели Центральное командование Вооружённых сил, которое действует в ряде стран Персидского залива, включая Иран. В 2019 году Высший совет национальной безопасности Ирана признал американское ведомство террористической организацией.

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На текущий момент есть определённый риск того, что Соединённые Штаты Америки спустя несколько месяцев будут неспособны поставлять Украине западное оружие в прежнем режиме.