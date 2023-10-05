реклама
Издание CNN сообщает, что Соединённые Штаты Америки планируют отправить в Украину перехваченное по пути в Йемен иранское оружие и боеприпасы, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от союзников.
Речь идёт о трёх тысяч автоматов, 578 тысяч патронов к ним, а также 23 противотанковых управляемых ракет. Отмечается, что остаётся непонятным способ передачи оружия в юридическом плане, ведь Организации объединённых наций требует от американского правительства уничтожение или складирование всего конфискованного вооружения иранского производства.
реклама
По данным издания, о передаче вооружение объявит на текущей недели Центральное командование Вооружённых сил, которое действует в ряде стран Персидского залива, включая Иран. В 2019 году Высший совет национальной безопасности Ирана признал американское ведомство террористической организацией.
На текущий момент есть определённый риск того, что Соединённые Штаты Америки спустя несколько месяцев будут неспособны поставлять Украине западное оружие в прежнем режиме.