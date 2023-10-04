Он вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Сенатор Артём Шейкин, занимающий должность заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики, рассказал, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («Роскомнадзор») готовит к публикации приказ, согласно которому будет урегулирован вопрос блокировки VPN-сервисов в России.

Уточняется, что блокировать будут не все сервисы, а только те, которые предоставляют возможность получить доступ к заблокированным для россиян ресурсам, в особенности Instagram.

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По словам российского чиновника, важным является окончательное ограничение доступа россиян к продуктам компании Meta*, к которым относится Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp и приложение для доступа к очкам виртуальной реальности Oculus

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн, возглавляющий комитет по информационной политике, разъяснил, что не понимает весь ажиотаж вокруг готовящегося приказа. Роскомнадзор давно уже был уполномочен блокировать сервисы, предоставляющие доступ к запрещённым сайтам. Другое дело, когда речь идёт о приказе, позволяющем ограничивать поисковую выдачу тех VPN-сервисов, которые нарушают закон, то есть не фильтруют информацию согласно российскому законодательству.

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*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.