Помощь США - Предисловие

После 24 февраля 2022 года Украина фактически лишилась возможность самостоятельно оборонять свою территорию, ведь за первые дни боевых действий был разрушен её оборонно-промышленный комплекс, подорваны незащищённые склады с оружием, а советские средства противовоздушной обороны не могли противостоять российскому ракетному оружию, запасы которого на тот момент были в профиците.

Несмотря на ожидания Запада о скорой капитуляции Украины, страна смогла сдержать натиск российских войск и сохранить столицу с действующим правительством. Ситуация вызвала необходимость привлекать помощь от союзников как можно скорее, а Соединённые Штаты Америки стали первыми в списке тех, кто благодаря своему влиянию смог наладить поставки вооружения украинцам.

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И хотя военный конфликт напрямую затрагивал именно европейский континент, основная военная поддержка исходила от американского правительства, которое впоследствии смогло призвать европейцев идти по их примеру.

Согласно опубликованной директором Офиса менеджмента и бюджета Шаландой Янг таблице, датируемой августом, суммарное количество финансовых средств, потраченных из государственного бюджета Соединённых Штатов Америки на экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине, составило 101,198 миллиардов долларов.

Помощь США - Недавние события и угроза шатдауна

В мае этого года Соединённые Штаты Америки стояли на грани дефолта и объявления себя неплатёжеспособными по имеющемуся государственному долгу. Благодаря совместной работе правительства с парламентом, компромиссными и ультимативными решениями, американцы всё же смогли избежать государственное банкротство.

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Однако уже в конце сентября возникла новая проблема - шатдаун*, который мог последовать, если бы американцы не согласовали свой бюджет на следующий финансовый год.

*Приостановка работы правительства США (англ. government shutdown) — временная ситуация в США, возникающая, когда Конгрессу не удаётся согласовать финансирование деятельности государственных органов. На время приостановления некритичные органы закрываются, а сотни тысяч их работников отправляются в неоплачиваемый отпуск

В Конгрессе появились определённые политические прения по вопросу принятия нового государственного бюджета, из чего стало понятно одно: чтобы избежать шатдауна, необходимо хотя бы временное решение. Уже 30 сентября в парламент внесён законопроект с временным бюджетом, по которому Палата представителей и Сенат оперативно проголосовали меньше чем за сутки, передав на подписание американскому президенту Джо Байдену.

Стоит обозначить, что шатдауны нередкое явление для штатов. С 1981 года американское правительство отправлялось во временную отставку 14 раз. Причём бывший американский президент Дональд Трамп тому не исключение, ведь при нём правительство уходило в шатдаун целых два раза - в 2018 и 2019 году. Причиной тому послужили споры республиканцев с демократами из-за мексиканской границы и иммигрантов.

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Перевод: «Демократы могут решить проблему шатдауна за 15 минут! Позвоните своему сенатору-демократу или конгрессмену. Скажите им, чтобы они сделали это! В стране наступил гуманитарный кризис»

Издание The Washington Post сразу отметило, что Байден подпишет законопроект, иначе работа американского правительства прекратится, по сути создав новый внутренний кризис в стране, который стал бы феноменальным и последним ударом по рейтингу президента, желающего баллотироваться на второй срок. За несколько часов до наступления 1 октября американский президент подписал утверждённый парламентом временный бюджет на следующие 45 дней. В этом всём есть одно «но»: законопроект не предусматривал выделение средств на военную помощь Украине.

Сразу же может возникнуть вопрос, что это значит, неужели американцы отреклись от украинцев и Украина осталась брошенной своим главным донором. Такой исход мог бы иметь плачевный исход, ведь именно американское правительство всё это время брало на себя инициативу по поставкам необходимого украинской армии современного вооружения: средствам противовоздушной обороны, бронетехнике, самолётов. Но не всё так просто.

Помощь США - Какие последствия для Украины принятого Конгрессом временного бюджета

Официальная позиция американских властей остаётся всё той же, о чём неоднократно подчёркивали различные американские чиновники: военная поддержка продолжится. Американское правительство полностью разделяет идею поставок Украине, когда в Конгрессе ситуация немного иная, хотя поддержка обеих партий все равно присутствует. Не все республиканцы, как и демократы, готовы снабжать украинцев в ущерб себе, кто-то считает необходимым усилить вопрос мониторинга выделяемого вооружения, но в целом пока что речи о полном прекращении военной помощи не идёт.

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Напомним, что изначально американское правительство просило Конгресс выделить украинцам 24 миллиарда долларов до конца года или хотя бы 6 миллиардов долларов на следующие 45 дней.

Что касается этих 45 дней, в течение которых украинцы останутся без дополнительного финансирования, то ситуация тоже неоднозначная. Американское правительство избежало шатдауна, поэтому все ранее принятые обязательства по военной поддержки Украины остаются. Если бы американцы были вынуждены отстранить правительство, то ситуация могла бы более негативно сказаться на факторе поддержки Украины (не берём в счёт колоссальный удар по американской репутации и реализации всех правительственных проектов внутри страны)

По словам Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, Украина продолжит работать вместе с иностранными партнёрами. Бюджетная резолюция лишь временная, а Белый дом с Конгрессом позаботились, чтобы средства предварительного бюджета для программ помощи Украине были переходными. К тому же украинское правительство фактически располагает 1,6 миллиардами долларов, которые американцы могут потратить на оборонную помощь и ещё 1,23 миллиардами долларов прямой бюджетной помощи, выделенной Всемирным банком в рамках сентябрьского транша. К этому добавляются дополнительные суммы на восстановление критической инфраструктуры.

После того, как временный бюджет будет исчерпан, Конгресс вновь будет утверждать уже постоянный государственный бюджет, в котором окончательно определят возможности американцев помогать украинцам на ближайший год. У Конгресса есть 45 дней, чтобы выработать по этому вопросу компромиссную позицию и решить, продолжат ли они поддерживать украинцев. Сразу можно отметить, что шансы на полное прекращение помощи практически равны нулю.

Оксана Маркарова утверждает, что украинская дипломатия примет участие в консультациях по государственному бюджету, чтобы выработать конкретные решения для продолжения поддержки Украины.

Помощь США - Перспектива иностранной военной помощи на ближайшие годы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже высказывался насчёт перспектив военной помощи Украине. Он подчеркнул, что украинские власти не понимают, готов ли Запад идти с Украиной до победы или в какой-то момент он займёт лишь роль наблюдателя. Это важный фактор, исходя из которого будет формироваться позиция украинцев: нужно ли идти на сделку с россиянами, стоит ли делать акцент на наступлениях или развивать оборону, рассчитывать на помощь извне или положиться на свой оборонно-промышленный комплекс. Насчёт последнего тезиса, недавно украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий, о чём более подробно рассказывается в этой новости.

Украинские чиновники усиленно работают над получением гарантий безопасности, выражаемых юридическим подтверждением способностей Запада (в виде двусторонних соглашений с конкретной страной) продолжать военную, гуманитарную и экономическую помощь. Такие обязательства могли бы обеспечить поддержку Украины вне зависимости от внутриполитических изменений.

Американский президент и спикер Палаты представителей (справа)После утверждения временного бюджета, американский президент Джо Байден повторил о недопустимости прекращения поддержки Украины со стороны штатов. Он также заверил, что Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей и член Республиканской партии, полностью привержен политике поддержки Киева

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Так это ли на самом деле, станет ясно уже через 45 дней, когда американские власти столкнутся с очередной угрозой шатдауна на фоне исчерпанного временного бюджета.