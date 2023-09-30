Западные страны не дают чётких гарантий, что готовы поддерживать украинцев до их победы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинскому телеканалу «1+1 Украина» заявил, что Запад до сих пор не определился, готов ли он гарантировать украинскую победу.

По словам украинского чиновника, украинские союзники обещают поддерживать Украину, но никто не может объяснить, что это значит. Все они говорят, что будут поддерживать украинцев, пока они не в состоянии принимать сами решения, но никто не обещает идти до украинской победы. Данилов отметил, что украинским властям нужно понимать, готовы ли на Западе идти с ними до победы или они будут помогают определённый промежуток времени, а потом станут лишь наблюдать и делать те или иные выводы.

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Алексей Данилов объясняет, что украинское правительство не устроит суррогат наподобие Будапештского меморандума, они хотят получить от союзников конкретные юридически закреплённые гарантии безопасности.

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