Организация будет объединять оружейные компании мира и действовать не только в интересах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время первого Международного форума оборонных индустрий объявил о создании Альянса оборонных индустрий, действующего на международном уровне для защиты международного права и безопасности. На нём было представлено более 30 стран со всего мира в виде 252 оборонных компаний.

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В мероприятие приняли участие производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий. Украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса также стали одними из основных участников форума.

По словам украинского президента, Украина уже имеет сильную базу для построения мощного оборонно-промышленного комплекса: в стране действуют предприятия для производства артиллерийских боеприпасов и артиллерийских систем калибра 155-мм (стандарт НАТО) и патронов, а также таких автоматизированных систем, как морские дроны, дальнобойные беспилотники, ракеты, противотанковые комплексы.

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Зеленский уверяет, что новообразованная организация будет работать для противодействия агрессии и речь не только о российско-украинском конфликте. В свою очередь компании, которые планируют работать в Украине, получат специальный экономический режим. Украинское правительство позаботится о создании специального оборонного фонда, средства из которого будут направлены на развитие военно-промышленного комплекса. Деньги буду браться из дивидендов от государственных оборонных активов и от продажи конфискованных российских активов.