Это решение было необходимо, чтобы избежать шатдауна.

На фоне приближающегося шатдауна, в Конгресс Соединённых Штатов Америки был внесён законопроект, предполагающий утверждение финансирования американского правительства на срок в 45 дней, но с отказом от военной помощи Украине. Примечательно, что изначально Белый дом просил предоставить 24 миллиарда долларов на поддержку украинцев до конца года, а после снизил аппетиты до 6 миллиардов долларов на 45 дней.

По понятным причинам Палата представителей абсолютным большинством в 335 голосов одобрила такой законопроект, чтобы избежать шатдауна. Законопроект отправлен на утверждение верхней палатой парламента - Сенатом страны. В случае его одобрения (UPD: уже одобрен), он последует на подписание американскому президенту. На всё это у американских властей есть время до 07:00 по московскому времени 1 октября, иначе на федеральное правительство наложат ряд ограничений, ещё больше усложняющих содействие украинцам.

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По предварительным данным The Washington Post , американский президент Джо Байден, несмотря на отказ от военной поддержки Украины, поддержит принятый Палатой представителей законопроект о финансировании американского правительства.