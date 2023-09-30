Организация получила новое командование.

После того, как ЧВК «Вагнер» были сосланы на белорусские территории, их фактическое пребывание в зоне боевых действий было завершено, а новой целью «вагнеровцев» стали миссии в Африке и обучение белорусской армии. Как итог, спустя некоторое время появилась вероятность возвращения организации к участию в боевых действиях на украинских территориях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вероятность возвращения частной военной компании в зону боевых действий, сославшись на Министерство обороны России. О таком исходе стали думать после встречи российского президента Владимира Путина с полковником в отставке Андреем Трошевым, которого могут рассматривать как следующего командира ЧВК «Вагнер»

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Песков также ответил журналистам на вопрос, в каком статусе Трошев находится в российском оборонном ведомстве. Чиновник сообщил, что российский офицер там работает.

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На текущий момент никаких официальных заявлений о новом командовании частной военной компании или её возвращения в зону боевых действия не поступало.