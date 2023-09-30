Украинское правительство хочет получить полноправное членство в союзе.

Издание Politico пишет, что европейские чиновники из Берлина и Парижа призывают других участников Европейского союза не спешить с окончательным решением по членству Украины в союзе. Они предполагают, что украинцы могут получить альтернативный вариант членства, предполагающей плавную и постепенную интеграцию в «европейскую семью»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию дал понять, что украинское правительство не устраивает такой вариант. Глава украинского правительства настаивает на том, что Украина должна получить полноправное членство в Европейском союзе.

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Украинский чиновник добавил, что властями предпринимаются максимальные усилия ради становления Киева полноценным членом союза. Шмыгаль надеется, что в течение следующих нескольких лет украинское государство сможет вступить в Европейский союз. Он подчеркнул важность решения для украинцев.

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Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что украинское правительство может не надеется на вступление Украины в Европейский союз раньше 2029 года. Следующее расширение союза может произойти только к началу следующего десятилетия.