Страна не соответствует ни одному из критериев для вступления.

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли заявила, что Украина вряд ли сможет вступить в Европейский союз раньше 2029 года, хотя переговоры по вступлению уже идут. Она отметила, что страна не соответствует ни одному из критериев, выполнение которых является обязательным условием для членства.

Барли считает, что сценарий с вступлением Украины в Европейский союз невозможен в течение следующего созыва Европейского парламента, который пройдёт с 2023 по 2029 год. Чиновницы уточнила, что всё может поменяться, но пока ничего не предвещает изменений по ситуации и стоит думать не только об Украине, но и о Европейском союзе.

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Катарин Барли допускает, что Европейский союз должен внести в себя изменения, чтобы принять к себе подобную страну. На сегодняшний день же европейцы не могут принять украинцев к себе в экономический союз.

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В 2022 году Европейский союз предоставил Украине статус кандидата на вступление. При этом предполагается, что полноценное членство страна могла бы получить только к 2030 году, вместе с Молдовой. Турция и вовсе является кандидатом на вступление уже 36 год, при этом не имея реальных шансов на присоединение к Европейскому союзу.