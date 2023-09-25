Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
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После начала боевых действий на украинских территориях российская армия была вынуждена адаптировать разработанную стратегию и тактику, чтобы сломить украинское сопротивление и минимизировать боевые потери. В этом россиянам помогло как современное, так и советское вооружение.
Американское издание Business Insider озвучило четыре типа российского оружия, которое является одним из самых смертоносных в зоне боевых действий.
1. Ка-52 «Аллигатор»
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Ка-52 - это один из наиболее выдающихся и маневрённых боевых вертолётов в мире. Согласно данным от Airforce Technology, он способен разгоняться до скорости 300 километров/час, что составляет примерно 186 миль/час, и вооружен мощной 30-мм пушкой.
Этот вертолет также может быть оснащён различными видами ракет, включая противотанковые ракеты ВИХР, ракеты АТАКА, ракетные установки Б8В-20 и зенитные управляемые ракеты ИГЛА-В, в зависимости от поставленных задач.
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Вертолёт российской разработки привлёк внимание Украины во время проведения контрнаступления. Министерство обороны Великобритании признало его одной из ключевых систем вооружения в ходе своих операций на юге Украины в Запорожской области. С помощью Ка-52 уничтожалась такая западная бронетехника, как боевые машины пехоты Bradley, немецкие танки Leopard 2 и другое. Тем не менее российская армия понесла ущерб для своего авиапарка из-за высокой эффективности систем противовоздушной обороны Украины, а также применения пехотой переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger.
2. БПЛА типа «Ланцет»
Россия активно применяет беспилотные летательные аппараты типа «Ланцет», в качестве камикадзе для нападения на украинскую бронетехнику, артиллерийские подразделения и другое военное оборудование.
Первое появление отечественных «Ланцетов» пришлось на 2019 год. На данный момент российская армия использует улучшенные версия беспилотника, известные как «Ланцет-3». Эксперт по дронам из Университета Южной Дании, Джеймс Паттон Роджерс в беседе с Business Insider объяснял, что новая модификация российского беспилотника имеет больший набор средств и позволяет проводить операции с видом от первого лица, тем самым повышая их эффективность.
Издание Forbes приводит следующие технические характеристики дрона: вес около 15 килограмм, дальность действия 40 километров, скорость полёта 110 километров/час.
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Вышеупомянутый эксперт подчеркнул, что свою эффективность российские дроны демонстрируют при атаке на советские танки, лёгкую бронетехнику и артиллерийские системы.
3. Авиационные бомбы СССР(ФАБ 500 - 1500)
Российская армия нашла применение в боевых действиях и авиационным бомбам советского производства, которые хоть и не выделяются особой точностью попадания, но обладают большим радиусом поражения и могут применяться конкретно на передовой.
Украинский военный эксперт «Центра Разумкова» Алексей Мельник, которого приводит издание, рассказывает, что бомбы весом от 500 до 1 500 килограммов находятся в воздушном пространстве короткий промежуток времени и не имеют двигательных установок, используемых современными ракетами, поэтому их сбитие практически невозможно.
Есть информация и о модернизации ракет для увеличения их дальности полёта.
4. Минные поля
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Здесь речь пойдёт не о конкретном виде вооружения, а скорее о тактике, которая по свой сути тоже считается оружием. Плотные минные поля, которые российская армия смогла обустроить за время подготовки украинцев к контрнаступлению, вынудили украинских военных бросить западную бронетехнику, ведь передвижение на ней было обречено на провал, что стало понятно с первых дней наступления украинской армии.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признаёт, что их страна стала самой заминированной на Земле. Украинским военным доводилось раскапывать по пять мин на квадратный метр в определённых районах. Он охарактеризовал количество установленных мин как «безумное»
По этой причине контрнаступление украинских сил больше не могло претендовать на «блицкриг» с прорывом российских позиций, на что рассчитывал на Западе. Безусловно, для американцев подобный прорыв может казаться более реалистичным из-за наличия поддержки со стороны авиации, которая у украинцев отсутствует в таком количестве, как у НАТО.
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