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Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине

Среди них Ка-52 «Аллигатор», БПЛА «Ланцет», советские авиационные бомбы и не только.
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После начала боевых действий на украинских территориях российская армия была вынуждена адаптировать разработанную стратегию и тактику, чтобы сломить украинское сопротивление и минимизировать боевые потери. В этом россиянам помогло как современное, так и советское вооружение.

Американское издание Business Insider озвучило четыре типа российского оружия, которое является одним из самых смертоносных в зоне боевых действий.

1. Ка-52 «Аллигатор»

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Ка-52 - это один из наиболее выдающихся и маневрённых боевых вертолётов в мире. Согласно данным от Airforce Technology, он способен разгоняться до скорости 300 километров/час, что составляет примерно 186 миль/час, и вооружен мощной 30-мм пушкой.

Этот вертолет также может быть оснащён различными видами ракет, включая противотанковые ракеты ВИХР, ракеты АТАКА, ракетные установки Б8В-20 и зенитные управляемые ракеты ИГЛА-В, в зависимости от поставленных задач.

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Вертолёт российской разработки привлёк внимание Украины во время проведения контрнаступления. Министерство обороны Великобритании признало его одной из ключевых систем вооружения в ходе своих операций на юге Украины в Запорожской области. С помощью Ка-52 уничтожалась такая западная бронетехника, как боевые машины пехоты Bradley, немецкие танки Leopard 2 и другое. Тем не менее российская армия понесла ущерб для своего авиапарка из-за высокой эффективности систем противовоздушной обороны Украины, а также применения пехотой переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger.

2. БПЛА типа «Ланцет»

Россия активно применяет беспилотные летательные аппараты типа «Ланцет», в качестве камикадзе для нападения на украинскую бронетехнику, артиллерийские подразделения и другое военное оборудование.

Первое появление отечественных «Ланцетов» пришлось на 2019 год. На данный момент российская армия использует улучшенные версия беспилотника, известные как «Ланцет-3». Эксперт по дронам из Университета Южной Дании, Джеймс Паттон Роджерс в беседе с Business Insider объяснял, что новая модификация российского беспилотника имеет больший набор средств и позволяет проводить операции с видом от первого лица, тем самым повышая их эффективность.

Издание Forbes приводит следующие технические характеристики дрона: вес около 15 килограмм, дальность действия 40 километров, скорость полёта 110 километров/час.

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Вышеупомянутый эксперт подчеркнул, что свою эффективность российские дроны демонстрируют при атаке на советские танки, лёгкую бронетехнику и артиллерийские системы.

3. Авиационные бомбы СССР(ФАБ 500 - 1500)

Российская армия нашла применение в боевых действиях и авиационным бомбам советского производства, которые хоть и не выделяются особой точностью попадания, но обладают большим радиусом поражения и могут применяться конкретно на передовой.

Украинский военный эксперт «Центра Разумкова» Алексей Мельник, которого приводит издание, рассказывает, что бомбы весом от 500 до 1 500 килограммов находятся в воздушном пространстве короткий промежуток времени и не имеют двигательных установок, используемых современными ракетами, поэтому их сбитие практически невозможно.

Есть информация и о модернизации ракет для увеличения их дальности полёта.

4. Минные поля

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Здесь речь пойдёт не о конкретном виде вооружения, а скорее о тактике, которая по свой сути тоже считается оружием. Плотные минные поля, которые российская армия смогла обустроить за время подготовки украинцев к контрнаступлению, вынудили украинских военных бросить западную бронетехнику, ведь передвижение на ней было обречено на провал, что стало понятно с первых дней наступления украинской армии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признаёт, что их страна стала самой заминированной на Земле. Украинским военным доводилось раскапывать по пять мин на квадратный метр в определённых районах. Он охарактеризовал количество установленных мин как «безумное»

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По этой причине контрнаступление украинских сил больше не могло претендовать на «блицкриг» с прорывом российских позиций, на что рассчитывал на Западе. Безусловно, для американцев подобный прорыв может казаться более реалистичным из-за наличия поддержки со стороны авиации, которая у украинцев отсутствует в таком количестве, как у НАТО.

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