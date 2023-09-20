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Nacvark
Дуда отменил встречу с Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи
Он не исключает проведение встречи позже.

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На полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций должна была состояться встреча украинского президента Владимира Зеленского с польским президентом Анджеем Дудой. Однако сейчас появилась информацию об отмене встречи президентов.

Польский президент подчеркнул, что не исключает проведение встречи позже. В диалоге между президентами должен был быть поднят вопрос украинского зерна, импорт которого в свою страну польское правительство ограничило. Можно предположить, что отмена встречи связана с возникшими разногласиями между странами в зерновом вопросе.

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Ранее в польском правительстве заявили о планах блокировать вступление Украины в Европейский союз, пока не решён вопрос с поставками украинского зерна.

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В то же время Украина, будучи недовольной введением Польшей эмбарго в одностороннем порядке, планирует подать иск на страну во Всемирную торговую организацию. Такой шаг уже был прокомментирован польским президентом Анджеем Дудой, который напомнил украинцам, что Варшава осуществляет транзит военной и гуманитарной помощи в Украину.

#украина #польша #зеленский #дуда
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