Жалоба будет отправлена во Всемирную торговую организацию.

Заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил в интервью Politico, что Украина обратиться во Всемирную торговую организацию с исковым заявлением против Польши, Венгрии и Словакии.

Украинский чиновник утверждает, что весь мир должен увидеть, как государства-члены Европейского союза ведут себя в отношении торговых партнёров своего экономического союза, потому что это может влиять и на другие государства. При введении эмбарго на украинское зерно главным аргументом было снижение цен из-за более доступной украинской сельскохозяйственной продукции, но чиновник считает это мнение ошибочным, так как цены являются глобальными, а введённые польским правительством меры являются лишь ожидаемым шагом в сторону польской общественности.

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Тарас Качка ставит главной задачей доказать, что введённое против Украины эмбарго юридически неправомерно. Он добавил, что в Киеве рассматривают введение аналогичных мер против польского экспорта фруктов и овощей.

Ранее Министр сельского хозяйства и сельского развития Польши Роберт Телус высказался против членства Украины в Европейском союзе, пока не решён вопрос с экспортом украинского зерна.